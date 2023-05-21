2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem

Son dakika... AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 07:49
Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Saat 07.36'da meydana gelen deprem, 7.59 derinlikte gerçekleşti.

 

En Çok Okunan Haberler