Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem
Son dakika... AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Saat 07.36'da meydana gelen deprem, 7.59 derinlikte gerçekleşti.
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