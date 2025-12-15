Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline itiraz davası: Tarih belli oldu!

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın duruşma tarihi belli oldu.

Diploma iptal kararının esastan görüşüleceği duruşma 15 Ocak 2026 saat 11.00’de İstanbul 5. idare Mahkemesi’nde yapılacak. Karar çıksa dahi tarafların yüzüne okunmayacak. Daha sonra karar taraflara yazılı olarak tebliğ edilecek.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta İmamoğlu’nun lisans diplomasını iptal etmeye yönelik kararını “yürütmeyi durdurma” istemiyle mahkemeye taşımıştı.

Davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Mayıs'ta verdiği ara kararla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istemişti. Mahkeme, aynı zamanda üniversiteden, eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan diplomanın iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘yokluk ve açık hata hali oluşturduğu’ durumunun ayrıntılı olarak izah edilmesini de talep etmişti.

Mahkeme, belgelerin 13 Haziran’a kadar kendilerine iletilmesini talep ederken üniversite, istenen 23 belge için mahkemeye bir yazı göndererek kararda istenen bilgi ve belgelerin temini için 30 günlük ek süre talep etmişti.

YİNE MAHKEME HEYETİ DEĞİŞMİŞTİ

Haziran ayında açıklanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile üniversiteden belge talep eden mahkeme heyeti dağıtıldı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin başkanı Recep Şendil, kararnameyle ‘İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ görevine, mahkeme üyelerinden Gün Yazıcı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirilmişti. Mahkemenin bir diğer üyesi Neslihan Türkcan Demir’in ise görev yeri değiştirilmemişti.

21 Temmuz'da yayınlanan HSK ‘müstemir yetki kararnamesi’ kapsamında ise dağıtılan heyetten boşalan koltuğa yapılan yeni atamalar belli oldu. İmamoğlu’nun davasının görüldüğü 5. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na daha önce Giresun İdare Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan İlter Amil atanırken Yazıcı’dan boşalan 5.İdare Mahkemesi Üyeliği’ne ise Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Sümer İncedal getirildi.

NÖBETÇİ HEYETLE KARAR

Ancak mahkeme, atanan yeni üyeler görevlerine başlamadan 25 Temmuz'da mahkemeye atanan üç yedek üyenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında, İmamoğlu'nun avukatlarının diploma iptaline karşı yürütmeyi durdurma talebiyle açtığı davada 'yürütmenin durdurulması isteminin reddine' karar verdi.

Mahkeme kararında, yürütmenin durdurulabilmesi için işlemin uygulanması halinde 'telafisi güç ya da imkânsız zararların doğma riskinin bulunması gerektiğine' ve 'açıkça hukuka aykırı olması' gerektiğine vurgu yaptı. Ancak bu iki şartın birlikte gerçekleşmediği sonucuna vardı.

İmamoğlu’nun avukatları, itiraz için tanınan yedi günlük sürede nöbetçi heyetin verdiği ret kararının kaldırılması ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talep etti.