Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 6 ilçeye kritik uyarı!

10 Mart 2022 Perşembe, 10:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bugün başlayan ve dört gün sürmesi beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satırbaşları:

"Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler.

Bugün trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 35'lere çıktığını gördük, en yoğun hali bu oldu.

Vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığı takdirde İstanbul'da karla mücadelenin başarılı olma şansı olmadığını ifade etmiştim. Bu bakımdan bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşerimize teşekkür ediyorum.

Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarının akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim.

Vatandaşlarımız trafiği açık görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar.

Kuzeyde ve batıda şu an kar yağışı daha etkili. Kar kalınlığı şu an Arnavutköy'de 20, Kavacık'ta 15, Çatalca'da 7 ila 10 santim arasına ulaşmış durumda. İstanbul Havaliman'ında da 4-5 santim oluşmuş durumda. Cuma ve sonraki günlerde görülecek kar yağışınının özellikle Anadolu Yakası'nda Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Pendik, Kartal bölümlerinde 20-40 santime ulaşabileceğini meteorolojiden arkadaşlarım bize ilettiler. Bu tahminlere baktığımızda yurttaşlarımızın çok tedbirli olması gerekiyor.

Evsiz vatandaşlarımızın bulunduğu noktalardan daha hızlı tespitiyle beraber alınması ve bu hizmetin sunulması için vatandaşlarımız 153 hattımızı her zaman arayabilirler.

İstanbul umarım karın sadece bereketini ve keyfini konuşur. Böyle olması için herkes var gücüyle çalışıyor. Bizim en önemli paydaşımız kıymetli vatandaşlarımız"

İMAMOĞLU'NDAN YERLİKAYA'NIN TWEETİNE YANIT

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul’daki birimlerin kar önlemlerini paylaşırken İBB’ye yer vermemesiyle ilgili sorulan 'Koordinasyon problemi var mı' sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Koordinasyon problemi olduğunu düşünmüyorum. Bu sabah da kendisini aradım ve karşılıklı istişarede bulunduk. En azından bizim açımızdan böyle bir şey yok. Valimizin de öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Sadece aklıma şunu getirdi; bizim kusursuz çalıştığımızı düşünerek diğer kurumlara biraz daha omuz vermek, destek olmak istemiş olabilir. Bizim kusursuz çalıştığımıza dönük esprili bir yaklaşım olarak kabul ediyorum bu tweetini."