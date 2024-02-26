Son Dakika... Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'daki maden göçüğünde tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında 9 işçiye hala ulaşılamazken, bir facia da Elazığ'da yaşandı. Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. İşçilerden biri kendi imkanları ile göçük altından çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tüm işçilerin kurtarıldığını duyurdu.
Elazığ’da bir madende meydana gelen göçüğe ilişkin basın açıklaması. pic.twitter.com/kq0vAlx44B— T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) February 26, 2024
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