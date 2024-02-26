Son Dakika... Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Yayınlanma: 26.02.2024 - 13:17

Güncelleme: 26.02.2024 - 13:37

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında 9 işçiye hala ulaşılamazken, bir facia da Elazığ'da yaşandı. Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. İşçilerden biri kendi imkanları ile göçük altından çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tüm işçilerin kurtarıldığını duyurdu.