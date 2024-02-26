Son Dakika... Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'daki maden göçüğünde tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 13:17
Son Dakika... Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı
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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında 9 işçiye hala ulaşılamazken, bir facia da Elazığ'da yaşandı. Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. İşçilerden biri kendi imkanları ile göçük altından çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tüm işçilerin kurtarıldığını duyurdu.

 


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