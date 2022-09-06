Son Dakika: Emniyet, CHP milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 14:52
Son Dakika: Emniyet, CHP milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacak
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Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.


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