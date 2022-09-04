Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ali Koç, Balotelli'yi istemişti

"GİT ARTIK MARIO!"

Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gitmek isteyen bir adamı tutamazsınız. Neredeyse iki aydır gitmek istiyordu. Kampa gitmeden bile 'Ben gelmeyeceğim' diyordu. Bir şey yapmadı ama en son ben de ona dedim ki 'Git artık Mario! Kulüp bulamıyorsan da bonservisini sen yatır git'. Çünkü takımın huzurunu bozmaya gerek yok. Buna müsaade edemem. Antrenmana çıkıyor, 'Ben gideceğim' diyor, diğer oyuncuların da huzurunu bozuyor. Ben buna müsaade etmem."