Son Dakika... Emniyet'ten 'Hakan Tosun' açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Hakan Tosun'un cinayetine yönelik bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "İstanbul ilinde Gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" dendi.

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt’ta saldırıya uğramıştı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun’un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı. Burada yoğun bakıma alınan Tosun, hayatını kaybetti. Tosun bugün Nurtepe Cemevi'nde yapılan cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.