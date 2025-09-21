Son Dakika... Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Özgür Özel'e yanıt verdi: 'O da yanımızda mıydı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna 23 Eylül'de hitap edecek. Erdoğan, New York programının ardından Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşecek.

"GENEL KURUL DİĞERLERİNDEN FARKLI"

ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze'de vahşeti gündeme getireceğim. 23 Eylül Salı günü, BM Genel Kuruluna hitap edeceğim.14 yıllık kanlı ve karanlık dönemin ardından özgürlüğe kavuşan Suriye'nin yeni yönetiminin orada bulunması bizim için sevindiricidir.

Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır. Tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz.

Türk Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim. 25 Eylül'de ise Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonu ve çabalarına desteğimizi ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.

Coğrafyamızda kan ve gözyaşının dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz. Ziyaretimiz ve görüşmelerin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT VERDİ

Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifade ettiği 'Trump'ın oğlu ile görüşme ve Gazze pazarlığı' iddiasına şu şekilde yanıt verdi.

"Ne pazarlığı yapmışız, O da yanımızda mıydı, Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar, sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekilde verdi ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş, Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak bunu zaten oğlu ile yapmamız gerek yok. Trump'ın bizzat kendisi ile yaparız."