Son Dakika... Et ve Süt Kurumu'na alınmayan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 10.00'da Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret etti fakat kapı telle bağlanarak içeri girmesi engellendi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı artık milli öncelik meseledir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirtmiş ve saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, bugün kurumu ziyaret etti ancak kapı telle bağlanarak içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim; burada olmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleri ile beraberim, tüm anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. İyi beslenme bir haktır, bunu sağlayacak olan sosyal devlettir. Bütün çocukların yeterli beslenmeleri gerekir" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu kurumun önüne aralarında Aylin Nazlıaka ve Gamze Akkuş İlgezdi’nin de olduğu kadın milletvekilleri ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ile birlikte gitti.
CHP lideri, kuruma alınmamasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Çocuklarımızın beslenme hakları için Et ve Süt Kurumu’na gittik. Öğün atlamak zorunda kalan çocuklarımızın kursağından et ve süt geçsin diye gittik. Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı artık milli öncelik meseledir" dedi.
CHP liderinin paylaşımları şu şekilde:
Çocuklarımızın beslenme hakları için Et ve Süt Kurumu’na gittik. Öğün atlamak zorunda kalan çocuklarımızın kursağından et ve süt geçsin diye gittik. Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı artık milli öncelik meseledir.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 8, 2022
CHP'DEN SERT YANIT
Öte yandan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımıyla Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmamasına sert tepki gösterdi. Başarır, "TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı rezaleti sonrası tarihi bir an daha yaşıyoruz! Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu’na giden bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri 'randevusu olmadığı' gerekçesiyle kuruma alınmadı! Utanç tablosu" dedi.
TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı rezaleti sonrası tarihi bir an daha yaşıyoruz!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 8, 2022
Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu’na giden bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri “randevusu olmadığı” gerekçesiyle kuruma alınmadı!
Utanç tablosu! pic.twitter.com/Y0iNMbygJz
Fotoğraf: Sözcü
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