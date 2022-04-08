Son Dakika... Et ve Süt Kurumu'na alınmayan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

08 Nisan 2022 Cuma, 11:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirtmiş ve saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, bugün kurumu ziyaret etti ancak kapı telle bağlanarak içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim; burada olmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleri ile beraberim, tüm anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. İyi beslenme bir haktır, bunu sağlayacak olan sosyal devlettir. Bütün çocukların yeterli beslenmeleri gerekir" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu kurumun önüne aralarında Aylin Nazlıaka ve Gamze Akkuş İlgezdi’nin de olduğu kadın milletvekilleri ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ile birlikte gitti.

CHP lideri, kuruma alınmamasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Çocuklarımızın beslenme hakları için Et ve Süt Kurumu’na gittik. Öğün atlamak zorunda kalan çocuklarımızın kursağından et ve süt geçsin diye gittik. Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı artık milli öncelik meseledir" dedi.

CHP liderinin paylaşımları şu şekilde:

Çocuklarımızın beslenme hakları için Et ve Süt Kurumu’na gittik. Öğün atlamak zorunda kalan çocuklarımızın kursağından et ve süt geçsin diye gittik. Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı artık milli öncelik meseledir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 8, 2022

CHP'DEN SERT YANIT

Öte yandan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımıyla Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmamasına sert tepki gösterdi. Başarır, "TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı rezaleti sonrası tarihi bir an daha yaşıyoruz! Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu’na giden bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri 'randevusu olmadığı' gerekçesiyle kuruma alınmadı! Utanç tablosu" dedi.

TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı rezaleti sonrası tarihi bir an daha yaşıyoruz!



Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu’na giden bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri “randevusu olmadığı” gerekçesiyle kuruma alınmadı!



Utanç tablosu! pic.twitter.com/Y0iNMbygJz — Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 8, 2022

Fotoğraf: Sözcü