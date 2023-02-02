Son Dakika: EYT görüşmesinde tansiyon yükseldi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu EYT düzenlemesini görüşmek için toplandı. Toplantıda gerginlik yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:06
Son Dakika: EYT görüşmesinde tansiyon yükseldi
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Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.

Görüşmeler başlamadan önce muhalafet milletvekilleri, düzenlemenin eksik olduğu gerekçesi ile teklifi protesto etti.

Milletvekilleri, yaş şartı kalksa da prim şartının kalkmadığına vurgu yaptı. Tartışmalarda, hem katsayı hem de prim gün sayısı konusunda mağduriyet oluştuğu belirtildi.

Ellerinde dövizlerle salona gelen milletvekilleri, düzenlemeye tepki gösterdi. O esnada salonda olan AKP milletvekilleri ile muhalafet arasında kısa süreli bir gerginlik ve sözlü sataşma yaşandı.


Meclis EYT görüşme

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