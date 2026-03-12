Son Dakika... Gazeteci Enver Aysever hakkında tahliye kararı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.03.2026 16:22:00
Son dakika haberi... 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan gazeteci Enver Aysever hakkında bugün görülen duruşmada tahliye kararı verildi.

Bir sosyal medya yayınında “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” demesi üzerine Aysever hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aysever, 11 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

TAHLİYE KARARI

Sosyal medya hesabından paylaştığı sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edilen gazeteci Enver Aysever'e 10 ay hapis cezası verildi.

Ceza ertelenirken, Aysever hakkında tahliye kararı verildi.

