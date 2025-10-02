Son dakika... Gazeteci Furkan Karabay'a bir davadan beraat: Silivri’deki tutukluluğu devam edecek

HABER: BATUHAN SERİM

Gazeteci Furkan Karabay, 8 Kasım 2024'te gözaltına alınmış ve 10 Kasım 2024'te tutuklanmıştı. Karabay’ın gözaltına alınma gerekçesinin, yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ile ilgili paylaşımları olduğu belirtilmişti. Karabay, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme”, “kamu görevlisine hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Karabay kısa süre sonra tahliye edilmişti ancak davada karar duruşması için bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Savcılık bir önceki celse vermiş olduğu mütalaada Furkan'ın cezalandırılmasını talep etmişti.

KARABAY SİLİVRİ’DEN GETİRİLDİ

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Karabay da son savunmasını yapmak üzere Silivri Cezaevi’nden getirilerek fiziken katıldı.

‘VERİLECEK KARAR NE SUÇLU NE DE SUÇSUZ OLDUĞUMU GÖSTERİR’

Karabay yaptığı savunmada, “Beni buraya getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ben buraya açıklayacağınız karar için değil, arkadaşlarımı görmeye ve hava değişimine geldim. Siyasi davalarda verilecek kararların bizler için bir anlamı yoktur. Benim için bu mahkemenin de kararın da bir anlamı yoktur. Bu tür siyasi dosyalarda verilecek kararlar ne suçlu ne de suçsuz olduğumuzu gösterir” dedi.

SAVCI MÜTALAASINA TEPKİ

Esas hakkındaki mütalaanın eksik olduğunu ve hukuka aykırılık teşkil ettiğini ifade eden avukat Enes Ermaner, “Mütalaa ne kadar eksik olsa da biz savunma yapacağız” dedi. Ermaner, “İddianamedeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bugün vicdani bir karar ve vicdani kanaatle müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ELLERİ KELEPÇELENDİ

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme 13.30'a kadar duruşmaya ara verdi. Jandarma, Karabay’ın ellerini kelepçeleyerek duruşma salonundan çıkardı.

KARABAY HAKKINDA BERAAT KARARI!

Mahkeme heyeti, verilen aradan sonra kararını açıkladı. Karabay hakkında; Şaban Yılmaz’a yönelik “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan beraat, Akın Gürlek’e yönelik “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 42.500 TL adli para cezası, Akın Gürlek ve Can Tuncay’a yönelik “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan beraat, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan beraat kararı verildi.

TUTUKLU KALMAYA DEVAM EDECEK

Karabay’ın tutukluluğu, hakkındaki başka bir dava nedeniyle devam edecek.

Karabay, YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı’na hakaret", “zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 15 Mayıs’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.