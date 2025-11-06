Son Dakika... Gazeteci Ruşen Çakır ifadeye götürüldü

Gazetecilere İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak polis eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş hakkında da ifadelerinin alınması talimatı verildiği bildirildi.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Çakır, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü iddialarını yalanlamıştı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki evinde olduğu belirtilen Ruşen Çakır'ın evine öğle saatlerinde polis ekipleri gitti.

Gazeteci Ruşen Çakır, Sakarya'dan İstanbul'a getirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye götürülen gazeteciler arasında yer aldı.