Son Dakika... Gebze'de çöken binaya ilişkin yeni gelişme!

Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki binanın çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu bilgilendirmeyi paylaştı:

"Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum.

Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.

Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.



Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah’tan rahmet, yaralı… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 29, 2025

NE OLMU Ş TU?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişi sağ olarak kurtarılırken, enkaz altında bulunan 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gebze İlçemizde meydana gelen bina çökmesinde enkaz altında kalan 5 kişiden; iki kişinin cansız bedenine ulaşılmış, bir kişi sağ çıkarılmış olup iki kişi için ise arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Valilik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus'un enkazdan yaralı olarak çıkarılan Dilara Bilir'i Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu belirtti.

Kocaeli Valiliği, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.