Son Dakika... Gıda zehirlenmesi şüphesi: 1 kişi öldü, 2 çocuğun durumu kritik!

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.