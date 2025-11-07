Son dakika haberi... CHP'nin Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E.'yi gözaltına alındığını duyurmuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G.E. savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. O.G.E. hakkında tutuklama kararı verildi.

NE OLMU ŞTU?

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda CHP’li ismin tutuklandığı soruşturma kapsamında, 24 Ekim’den bu yana “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştiriliyor. Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte toplam gözaltı sayısı 21’e yükseldi, 10 kişi ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ekim’de yaptığı ilk açıklamada; ”İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanununa muhalefet" gibi suçlardan 15 kişinin gözaltını alındığını açıklamıştı. Bu kapsamda 15 kişi “kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek”, “vergi usul kanuna muhalefet” ve “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. 6 kişi tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmıştı.

30 Ekim’de aynı kapsamda düzenlenen operasyonda da aynı suçlamalarla toplamda 5 kişi daha gözaltına alınmıştı. İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personelleri İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmıştı.