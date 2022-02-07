Son dakika: İBB saat verdi ve uyardı: İstanbullular dikkat!

07 Şubat 2022 Pazartesi, 13:10

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbullulara fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Ongun paylaşımında, “İstanbul bu akşam saat 18.00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 kilometreye kadar çıkacak ve çarşamba gününe kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

??Fırtına ve Yağış Uyarısı!



İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km’ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 7, 2022

FIRTINA VE KUVVETLİ SAĞANAK

AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta ortasına kadar hızı saatte 50-80 kilometreyi bulan fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Salı günü kentte sıcaklıklar 3-5 derece arasında değişecek ve gün boyu kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Çarşamba günü de çok bulutlu, hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü yağış ve fırtına İstanbul'u terk edecek.