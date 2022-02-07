Son dakika: İBB saat verdi ve uyardı: İstanbullular dikkat!
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbulluları Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine karşı uyardı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbullulara fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Ongun paylaşımında, “İstanbul bu akşam saat 18.00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 kilometreye kadar çıkacak ve çarşamba gününe kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.
??Fırtına ve Yağış Uyarısı!— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 7, 2022
İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km’ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek.
FIRTINA VE KUVVETLİ SAĞANAK
AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta ortasına kadar hızı saatte 50-80 kilometreyi bulan fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Salı günü kentte sıcaklıklar 3-5 derece arasında değişecek ve gün boyu kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Çarşamba günü de çok bulutlu, hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Perşembe günü yağış ve fırtına İstanbul'u terk edecek.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Görür’den korkutan Marmara uyarısı
- Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı!
- İsrail Dubai'ye uçuşları durdurabilir
- '2022, UFO'lar konusunda sarsıcı bir yıl olacak'
- Cedi Osman, LeBron James'in ardından bir ilki başardı!
- CHP İzmir'den 30 'fatura' protestosu: Zamları geri alın
- Papa'dan kadın haysiyetini aşağılamayın mesajı
- İBB Bilim Kurulu'ndan hızlı test çağrısı
- Kilosu 2 bin 800 liradan satılıyor
- Spotify kullanıcılarını kaybediyor