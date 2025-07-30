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Son Dakika... İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha!

Son Dakika... İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha!

30.07.2025 01:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha!

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. 

Buna göre, başkan yardımcılıklarına İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

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