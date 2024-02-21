İliç maden faciasında arama çalışmalarına ara verildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelan bölgesinde arama çalışmalarına ara verildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:27
İliç maden faciasında arama çalışmalarına ara verildi!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen göçük alanındaki 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Facianın 9'uncu gününde arama çalışmalarına ara verildiğini duyuran Yerlikaya, şunları söyledi: 

"Olayın olduğu andan itibaren, çok büyük bir seferberlik halinde çalışmalar sürüyor. 3 bine yakın personel, 800'ün üzerinde araç gereç var. Bu büyük bir kaza. Büyük bir kütleden bahsediyoruz. 2 milyon metreküp bir kütle. Kayma hiçbir şekilde durmadı. 3 gün öncesinde güvenlik gerekçesi nedeniyle arama faaliyetlerine ara vermiştik. Sebebi de önce arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini öncülüyoruz. Yukarıdaki stent de aktif şekilde kaymalar devam etti. Sabırlı ve Mangal açık ocağındaki faaliyetlere ara veriyoruz. Aşağıdaki güvenli çalışmaya vesile olana kadar arama çalışmalarına ara veriyoruz. Güvenle çalışabilirsiniz denildiği anda faaliyetlere devam edilecek." 


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