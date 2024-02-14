İliç maden faciasında 4 gözaltı!

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen faciaya ilişkin saha sorumlusu dahil 4 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:43
İliç maden faciasında 4 gözaltı!
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Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Habertürk'ün aktardığına göre faciaya ilişkin saha sorumlusunun aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

VALİLİK GİRİŞLERİ YASAKLADI: 4 GÖZALTI 

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ile ilgili olarak, bölgeye girişin yasaklandığı duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır” denildi.

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Tunceli İHD şubesi üyesinin de aralarında bulunduğu bölgeye girmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı. 


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