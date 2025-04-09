Son Dakika... İmamoğlu'nun davası Silivri'ye taşındı
Son dakika haberi... Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun davası Çağlayan Adliyesi'nden Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'ne taşındı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleriyle ilgili davasının Çağlayan Adliyesi'nden Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'ne taşındığını duyurdu.
''BU SALONU ERGENEKON DURUŞMALARINDAN HATIRLIYORUM''
X hesabından açıklamayı yapan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:
''Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı.
Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum.
Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!''
Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı.— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 9, 2025
Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum.
Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak! pic.twitter.com/3zSBnIE7y2
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