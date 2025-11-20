Son Dakika... İmralı'ya gidecek vekili açıkladılar: DEM Parti'den CHP'ye 'İmralı'ya ziyaret' çağrısı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Doğan, "En başta söylemek isteriz ki hepimiz tarihin sınavı ile karşı karşıyayız. Tüm siyasi partiler, tüm Türkiye tarihin sınavı ile karşı karşıya. 'Komisyon, İmralı'ya gitsin mi?' sorusuna haftalardır yanıt aranıyor. Yanıtı belli; bir eşik yaratıldı, bu atlanmaya çalışılıyor şimdi. Bu bir soru ya da sorun olmamalı. Olmaması gerektiğini defalarca söyledik. Çünkü söz konusu olan barış ve bu barışın mimarı da Öcalan. Barışın yolu, bunu hatırlamaktan geçiyor. Onlarca yıldır sürdürdüğü çabayı anımsamaktan ve bunu anlamlandırmaktan geçer. Bununla yüzleşmekten geçer. Bu hakikati kabul etmekten geçer. Dolayısıyla bu bir soru ya da sorun değildir. Peki bu durumda biz siyasetçilere, siyasi partilere düşen nedir? Siyasi aklı doğru bir zamanda, doğru yerde söz konusu momenti kaçırmadan kullanmak, bunun için değerlendirmek ne kadar önemliyse vicdanımıza, kalbimizin sesine de kulak vermek ve bunu dinlemek o kadar önemli. O yüzden bu hakikatle yüzleşmenin kıymetinden bahsediyoruz. Yalanlara inanmayacak kadar çok hakikat gördü bu topraklar. Hiç kimse artık başka gerekçelere sığınmamalı. Herkes aklını, kalbini ve vicdanını ortaya koyarak konuşmalı ve buna göre bir karar almalı" dedi.

"EN ÖNDE GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ SİYASİ PARTİ"

Kürt sorunu ve çözümünün, partilerin çıkarlarının çok daha ötesinde olduğunu söyleyen Doğan, "Çünkü hepimizi ilgilendiren bir sorumluluk. O yüzden doğru ve gerekli olan Öcalan'la görüşmek ve buna dair hiçbir kaygıya, endişeye ya da komplekse kapılmamaktır. Biz tüm siyasi partilerin bu demokratik olgunluğu gösterebilmelerini bekliyoruz. Nasıl ki komisyon böyle bir temsiliyetle oluştuysa, bu komisyonun yarın yapacağı tartışma, böyle bir güçlü temsiliyetle ve olumlu bir şekilde nihayetlenmeli. Türkiye'nin yararı burada yatıyor. Bunu görmek gerekir. Gerekliliği yerine getirmekten kaçınmamak gerekir. Şu dakikalarda ana muhalefet partisi de en başta söylediğim gibi toplantı halinde. Buradan açıkça DEM Parti olarak kendilerine seslenmek istiyoruz. Biz ana muhalefet partisine yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz. En önde görmek istediğimiz siyasi parti ana muhalefet partisi. Çünkü kendilerine yakışan da yaraşan da tam olarak bunun en ön safında yer almaktır. Aksi takdirde Öcalan'ın siyasal muhataplığını inkar etmek üzerinden kurulan, kurulmaya çalışılan her cümle siyasetsizlik olarak algılanır, çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır" diye konuştu.

Doğan ayrıca, "İmralı’ya gidecek adayımızı belirledik. Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit o heyette yer alacak. Birden fazla kişiyle gidilecek olursa, o zaman komisyon üyelerimizden isimleri ayrıca belirleyeceğiz" dedi.