Son dakika... İmralı ziyareti sonrası süreç komisyonunun ilk toplantısı 4 Aralık'ta olacak

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık 2025 Perşembe tarihinde toplanma kararı aldı.

Bu toplantı, komisyonun AKP-MHP-DEM Partili heyetlerinin İmralı'da terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor.

Toplantıda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan oluşan heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Öcalan ile görüşmelerine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

AKP, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı heyet 24 Kasım'da İmralı adasına giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü.

Açıklamada "Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" dendi.

Üç saat sürdüğü belirtilen görüşmede Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" akabinde PKK'nin kendisini feshedip silah bırakması ve Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi kapsamında sorular sorulduğu ifade edildi.

İmralı'ya ziyareti gerçekleştiren heyette AKP'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

CHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis'te kurduğu Yeniyol Partisi grubu ise İmralı ziyareti için üye vermeme kararı almıştı.