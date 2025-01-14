Son Dakika... İstanbul Barosu hakkındaki soruşturma tamamlandı: Görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 18:17

Güncelleme: 14.01.2025 - 19:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK terör örgütü mensupları oldukları öne sürülen ve haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla yakalama kararları bulunan Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in ölümüne ilişkin 21 Aralık 2024'te İstanbul Barosu'nun resmi twitter hesabından açıklama yapılması üzerine Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak davaname hazırlandı. Davanamede, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu Üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talep edildi. İstanbul asliye hukuk mahkemesine gönderilen davaname sonucunda dava açıldı.

BARONUN PAYLAŞIMINA YER VERİLDİ

Davanamede İstanbul Barosu'nun, haklarında PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından, İstanbul, Mardin ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma yürütülen ve atılı suçlardan halen Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları devam ederken; Suriye'de güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen Nazım Daştan ile Cihan Bilgin'e yönelik twitter paylaşımına yer verildi.

AVUKATLIK KANUNU İŞARET EDİLDİ

Davanamenin talep kısmında, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baro'nun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi başlıklı 77'nci maddesinin 5'nci fıkrasına yer verildi.

Kanun maddesinde, "Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir" deniliyor.

GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ TALEBİ

Başsavcılık, hazırladığı davanamede İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesini talep etti. Davaname, gönderildiği İstanbul asliye hukuk mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

"İLLEGAL FAALİYET" DENİLDİ

Davanamenin hukuki değerlendirme kısmında ise, "Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu sayılan İstanbul 1 Nolu Barosunun sorumlu yönetim organları olan davalı İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığı ile Davalı İstanbul 1 Nolu Barosu Yönetim Kurulu'nun faaliyet amacı ve kendisine verilen yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiği anlaşıldı" dedildi.

BARO İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDU

İstanbul Barosu yönetimi ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uygulamasının 'hukuk dışı' olduğunu öne sürerek, İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Baro tarafından yapılan açıklamada, "Her koşulda hukuka saygı kararlılığında olan İstanbul Barosu yönetimi, Baro tüzel kişiliğini de hedef alan hukuk dışı işlem ve eylemlere karşı yargı yolunu kullanmak zorunda kalmış ve Adalet Bakanlığının; Avukatlık Kanunu’na, Bakanlık genelgesine ve Anayasaya aykırı 'soruşturma izni' verilmesine ilişkin işlemini iptal davası açmıştır" denildi.