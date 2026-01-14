Son dakika... İstanbul'da gıda işletmelerine yeni talimat: Kamera zorunlu oldu, izinsiz seyyar satışa yasak geldi!

İstanbul Valiliği, gıda güvenilirliği ve hijyen gerekçesiyle kent genelinde denetimlerin artırılmasını isteyen bir yazıyı ilgili tüm kurumlara gönderdi.

Valilik yazısında, “gıda konusunda sıfır tolerans” ifadesi kullanılarak, üretim ve satış yapan işletmelere yönelik yeni yükümlülükler sıralandı.

İSTANBUL'DA GIDA İŞLETMELERİNDE YENİ KURALLAR

Yazıya göre, gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulması istendi. Kamera kayıtlarının 30 gün süreyle saklanacağı belirtilirken, bu kayıtların denetimlerde kullanılacağı ifade edildi.

Valiliğin talimatında, izin belgesi bulunmayan seyyar satış araçlarının faaliyetine izin verilmeyeceği vurgulandı. Belediyelere, seyyar satış araçlarına izin verirken inceleme yapmaları yönünde çağrı yapılırken, izin verilen araçların da sürekli izleneceği kaydedildi.

Biyosidal ürünlerle yapılan ilaçlama faaliyetleri de yazıda yer aldı. Mevzuata aykırı uygulama tespit edilmesi halinde, işletmeler hakkında idari işlem başlatılacağı, gerekli görülmesi durumunda ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen işletmelerin mühürleneceği, mühür bozma ya da izinsiz faaliyetin sürdürülmesi halinde ise işletme sahipleri ve ilgililer hakkında adli işlem yapılacağı ifade edildi. Mühür fekki iddialarının kolluk birimleri tarafından izleneceği belirtildi.

Olası bir gıda zehirlenmesi durumunda, sürecin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden yürütüleceği, kurumlar arası koordinasyonun bu merkez aracılığıyla sağlanacağı aktarıldı.