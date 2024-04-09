Son dakika... İstanbul'da 5 katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü!

Son dakika haberi... Kartal’da 5 katlı binanın birinci katında bulunan balkon çöktü, 1 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:55
Son dakika... İstanbul'da 5 katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü!
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