Son dakika... İstanbul'da 5 katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü!
Son dakika haberi... Kartal’da 5 katlı binanın birinci katında bulunan balkon çöktü, 1 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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