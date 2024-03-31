Denizli'de CHP ilçe başkanlığının balkonu çöktü: 10 yaralı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:42

Güncelleme: 31.03.2024 - 23:42

Yerel seçimlerin sona ermesiyle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) birçok yerde önde göğüslediği zafer coşkusuyla kutlamalar başladı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde gerçekleşen kutlamalar sırasında ilçe başkanlığının balkonu çöktü.

Yaşanan çökmeyle büyük bir panik yaşanırken ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, yetkililer tarafından gerekli açıklamaların yapılması bekleniyor.