Son Dakika: İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı

Son dakika gelişmesi... İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Çift yönlü olarak seferler durduruldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 19:41
Son Dakika: İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı
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