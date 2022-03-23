Son Dakika: İzmir’de taksi ücretlerine zam

23 Mart 2022 Çarşamba, 09:39

Akaryakıt fiyatlarına art ardına gelen zamların ardından İzmir'de toplu taşıman ücretlerinin sonra taksi ücretleri de zamlandı. Kentte taksi ücretlerine büyük bir zam geldi.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) onaylanan yeni tarifeye göre taksi açılış ücreti 4,5 TL’den 6 TL’ye, kilometre başına ücret 5,5 TL’den 9 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 13 TL’den 20 TL’ye yükseldi.

Yeni tarife 24 Mart Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek.

TOPLU ULAŞIM ZAMMI



İzmir’de 20 Mart'ta toplu ulaşım ücreti de yüzde 38 zamlandı. 4,7 liralık tam biniş ücreti, 6,5 liraya çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,2 lira, ikinci aktarma ücreti 90 kuruş olarak belirlendi. Yeni tarifede öğrenci biniş ücreti de 1,64 liradan 2,2 liraya yükseltilirken, öğretmen ve 60 yaş biniş ücretiyse 4,06 liradan 5,6 liraya çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf tutulması uygulaması da devam edecek.

