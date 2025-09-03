Son Dakika... Kan donduran olay: Savcı boğazı kesilerek öldürüldü!

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, İstanbul Çekmeköy Ömerli’de bugün saat 21:15 sıralarında bir restoranda İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan önceden husumetlisi olan Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Aktarılana göre, 19 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada katil zanlısı ile savcı arasında önceden husumet olduğu bildirilirken iddiaya göre Savcı Ercan Kayhan’ın öldürüldüğü restoran kendisine ait.

Bir başka iddiaya göre ise katil zanlısı daha önce burada çalışıyordu ve Savcı Ercan Kayhan tarafından madde bağımlılığı nedeniyle işten çıkarıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği ise konuya ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır.

Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz."