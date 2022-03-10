Son Dakika... Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: 'Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzeni beraber getireceğiz'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, kentte CHP'ye üye olan yurttaşlara rozet takılması için gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Çatışmadan kaçınacağız. Bütün bölge olarak hep beraber huzur içinde yaşayacağız. Orta Doğu'yu kast ediyorum. Bütün komşularımızla barış içinde huzur içinde yaşamak istiyorum" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretinde CHP'ye üye olan yurttaşlara rozet takılması için gerçekleştirilen törende konuştu. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da CHP'ye üye olan 1300 kişi adına yeni üyelerden bir bölümüne rozetlerini takdim etti.
Kılıçdaroğlu, "CHP'ye Diyarbakır'da fazla üye olan yok biliyorum. Bunun kabahati bizde. Sofranızda oturmadık, Ankara'da oturduk güzel güzel laflar ettik "niye bize oy vermiyorlar?" diye. Sizin dertlerinze talibim. Dertlerinizi çözeceğim. Emin olun az kaldı. Geliyor gelmekte olan ve geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Birlikte yapacağız. Büyük acılar çektiniz, dertleriniz, işsizlik, evlerde yoksulluk var hepsinin farkındayım. Türkiye büyük bir ülke imkanlarımız var. Bu imkanlar savurganca kullanılıyor.
- CHP'ye Diyarbakır'da fazla üye olan yok biliyorum. Bunun kabahati bizde. Sofranızda oturmadık, Ankara'da oturduk güzel güzel laflar ettik "niye bize oy vermiyorlar?" diye. Sizin dertlerinze talibim. Dertlerinizi çözeceğim. Emin olun az kaldı. Geliyor gelmekte olan ve geleceğiz.
- 6 milyon 300 genç ilk kez sandığa gidecek, oy kullanacak, Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Benim umudum ve beklentim gençlerden. Demokrasinin güvencesi sizler olacaksınız.
- Biz gençlerle gurur duyuyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği gençlere emanet. Ben sadece sizin beklentilerinizi gerçekleştirmek için mücadele edeceğim.
- Çatışmadan kaçınacağız. Bütün bölge olarak hep beraber huzur içinde yaşayacağız. Orta Doğu'yu kast ediyorum. Bütün komşularımızla barış içinde huzur içinde yaşamak istiyorum.
- CHP'ye katılan siz değerli kardeşlerime de yürekten teşekkür ederim. Önemli bir adım atıyoruz bunun farkındayım. CHP halkın partisi olmak adına önemli adımlar atıyor.
- Ne ezilen ne ezen olacak, insanca hakça bir düzeni beraber getireceğiz.
- Yeni kadrolarla gençlerle kadınlarla yolumuza devam edeceğiz aydınlık parlak bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek üzere.
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