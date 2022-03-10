Son Dakika... Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: 'Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzeni beraber getireceğiz'

10 Mart 2022 Perşembe, 12:12

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretinde CHP'ye üye olan yurttaşlara rozet takılması için gerçekleştirilen törende konuştu. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da CHP'ye üye olan 1300 kişi adına yeni üyelerden bir bölümüne rozetlerini takdim etti.

Kılıçdaroğlu, "CHP'ye Diyarbakır'da fazla üye olan yok biliyorum. Bunun kabahati bizde. Sofranızda oturmadık, Ankara'da oturduk güzel güzel laflar ettik "niye bize oy vermiyorlar?" diye. Sizin dertlerinze talibim. Dertlerinizi çözeceğim. Emin olun az kaldı. Geliyor gelmekte olan ve geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: