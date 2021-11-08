Son dakika... Konya'da deprem!

08 Kasım 2021 Pazartesi, 20:51

AFAD verilerine göre, Konya’nın Meram ilçesinde saat 20.43’te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.61 kilometre olarak duyuruldu.

KANDİLLİ 5,0 OLARAK DUYURDU

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıklarken, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak duyurdu.

AFAD’TAN AÇIKLAMA

Meram ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir”denildi.

"PANİK YAPMAYIN"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay gerçekleşen deprem hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altay "Deprem’i hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın" dedi.

Altay'ın açıklaması şu şekilde:

Deprem’i hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım.