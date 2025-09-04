Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı: 6 kişinin hapsi istendi

BATUHAN SERİM

Haftalık mizah dergisi LeMan’ın 26 Haziran tarihinde yayımladığı bir karikatürde Hz. Muhammed ve Musa peygamberin tasvir edildiği iddiasıyla toplanan grup dergi binasını basmıştı. Polis, çizer ve yayın yönetmenlerini ters kelepçeyle gözaltına almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla soruşturma açmıştı. Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede; Sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ve Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile hakkında yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan, eser sahibi Doğan Pehlevan hakkında ise “Zincirleme Şekilde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan ceza talep edildi. Sanıklar için 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca iddianamede, Doğan Pehlevan hakkındaki zincirleme şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasının Pehlevan’ın X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle isnat edildiği bilgisi yer aldı. Pehlevan hakkındaki “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturma hakkında da ayırma kararı verildiği öğrenildi.