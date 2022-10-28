Son Dakika: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesinde bugün saat 22.16'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 22:30
Son Dakika: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Pütürge ilçesinde bugün saat 22.16'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesinde bugün saat 22.16'da, 5.14 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı afad deprem Malatya

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