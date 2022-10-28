Son Dakika: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesinde bugün saat 22.16'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Pütürge ilçesinde bugün saat 22.16'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesinde bugün saat 22.16'da, 5.14 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2022-10-28
Saat:22:16:10 TSİ
Enlem:38.269 N
Boylam:38.809 E
Derinlik:5.14 km
Detay:https://t.co/jIKbK2xwZT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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