Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? 27 Ekim 2022 son depremler

27 Ekim 2022 Perşembe, 16:15

İzmir'de, 2 yıl önce 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümüne sayılı günler kala Türkiye'nin pek çok noktasında deprem tatbikatı yapıldı. Ancak bugün Türkiye'nin bazı noktalarında gerçekten deprem oldu.

DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre, hissedilen son deprem Güllüce-Oltu mevkiinde, Erzurum'da meydana geldi. Depremin, 27 Ekim Perşembe günü saat 12.19'da gerçekleştiği duyuruldu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Yerin 3 km altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.3 olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

13:47:50 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN)

12:59:20 2.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

12:55:08 1.5 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA)

12:50:58 1.6 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA)

12:48:05 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)

37.5942 1.1 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)

12:19:27 3.3 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM)

11:59:35 2.0 -.- ULUBAG-(SANLIURFA)

11:50:01 0.8 -.- KAGITHANE (ISTANBUL)

11:41:26 1.7 -.- BODRUM (MUGLA)

11:07:15 1.4 -.- GOCERLER-KORKUTELI (ANTALYA)

11:06:39 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

10:58:44 1.5 -.- ULUCAK-KORKUTELI (ANTALYA)

10:36:14 1.8 -.- BASPINAR-KORKUTELI (ANTALYA)

07:56:45 2.9 -.- EGE DENIZI

07:26:22 2.5 -.- AKDENIZ

07:19:49 2.0 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)

07:09:01 1.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

06:50:03 1.1 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA)

06:40:47 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)

06:21:51 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:03:41 1.9 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

05:51:35 1.8 -.- KUYUCU-KARAISALI (ADANA)

05:46:03 1.7 -.- AKDENIZ

05:42:08 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:02:50 3.1 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

03:32:17 1.2 -.- GOLYAKA-BANDIRMA (BALIKESIR)

03:08:10 1.4 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)

02:52:07 2.0 -.- ILICAK-GONEN (BALIKESIR)

02:31:46 2.7 -.- SEHITVEREN-BULANIK (MUS)

02:30:00 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

02:24:39 1.6 -.- OLURDERE-BULANIK (MUS)