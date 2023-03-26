Son Dakika: Malatya'da deprem
Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 26, 2023
*
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-03-26
Saat:15:28:13 TSİ
Enlem:38.237 N
Boylam:39.022 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/DruwNNAXlR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Diploma hakkında 'sehven' açıklaması
- YSK'den Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kararı
- 'Sehven' açıklamasının hemen ardından...
- Muharrem İnce, CHP'lileri hedef aldı
- Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı
- Hastane temelinin görüntüleri ortaya çıktı!
- Muharrem İnce adaylığa hak kazandı!
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Saldırıya uğrayan Cemil Kılıç o anları anlattı