Son Dakika: Malatya'da deprem

Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 15:44
Son Dakika: Malatya'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

 


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