Son Dakika: Malatya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabı üzerinden Malatya Battalgazi'de 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-10-15
Saat:13:34:11 TSİ
Enlem:38.149 N
Boylam:38.549 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/iubkOimGAt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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