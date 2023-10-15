Son Dakika: Malatya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:43
Son Dakika: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabı üzerinden Malatya Battalgazi'de 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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