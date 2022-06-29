Son Dakika: Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 22:24
Son Dakika: Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 22.04 sularında Malatya Hekimhan'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Malatya Kuluncak'a 21.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 15.1 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı afad deprem
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