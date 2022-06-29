Son Dakika: Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 22.04 sularında Malatya Hekimhan'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Malatya Kuluncak'a 21.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 15.1 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 29, 2022
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Hekimhan (Malatya)
Tarih-Saat : 29.06.2022, 22:04:33 TSİ
Enlem : 39.0581 N
Boylam : 37.7745 E
Derinlik : 15.05 km
Detay : https://t.co/lnARBXyOzs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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