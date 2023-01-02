Son Dakika... Mardin'de minibüs devrildi: 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika... Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın soruşturulması için iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
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