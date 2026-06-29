Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha: Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atladı

İstanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da bir intihar vakası daha yaşandı.

Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Saat 14.52'de yapılan açıklamada, "Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" denildi.

Seferlerde gecikme yaşandığı belirtildi.

Sayın Yolcularımız,



Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.



Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle… — Marmaray (@Marmaraytcdd) June 29, 2026

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Marmaray'dan yapılan son açıklamada ise "Sayın Yolcularımız, Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren trafiğini düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Önemle duyurulur" denildi.