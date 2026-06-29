Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha: Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atladı

Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha: Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atladı

29.06.2026 15:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha: Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atladı

Son dakika haberi... Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi, raylara atlayarak intihara teşebbüs etti. Marmaray'dan açıklama geldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da bir intihar vakası daha yaşandı.

Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Saat 14.52'de yapılan açıklamada, "Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" denildi.

Seferlerde gecikme yaşandığı belirtildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Marmaray'dan yapılan son açıklamada ise "Sayın Yolcularımız, Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren trafiğini düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Önemle duyurulur" denildi.

İlgili Konular: #intihar #marmaray