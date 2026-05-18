Son dakika... RTÜK’ten Tarsus saldırısına yayın yasağı

18.05.2026 23:04:00
RTÜK, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin'de yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."

 

