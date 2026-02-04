Son Dakika... Migros depo işçileri, patron Özilhan'ın evinin önünde: Müdahale başladı, çok sayıda işçi gözaltına alındı

İnsanca yaşam koşulları talebiyle 23 Ocak’tan bu yana iş bırakan binlerce Migros Depo işçisi eylemlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Migros patronu Tuncay Özilhan’ın “biz bir aileyiz” sözleri üzerine Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önüne giderek protesto yapan 100 işçi gözaltına alınmıştı.

“Yeniden aile evine geliyoruz” diyen işçiler dün yeniden Beykoz’da villa önünde toplandı. İşçilerin eyleminde yüzlerce çevik kuvvet polisi hazır bulundu. Eylemde işçiler tek tek mikrofonu alarak konuştu.

8 yıldır Migros deposunda çalıştığını belirten 48 yaşındaki Mehmet Çelik, “Eylem başlarken beni katılma diye uyardılar. Neden katılmayayım bu arkadaşların hiçbiri suç işlemiyor. Kıdem primim verilmedi. Ben 4 tane çocuk okutuyorum. Benim çocuğum 6 bin kişi içinde birinci oluyorsa ben onun hakkını savunmak zorundayım. Geliyoruz bakıyoruz polisi yığmışlar. Biz ne yapmışız adam mı vurmuşuz? Orada 8 sene çalıştım suç işlemedim zam isteyince suç işledim öyle mi? O zaman o suçu işlemeye devam edeceğim. Patron bizi karınca olarak görüyor” dedi.

Migros Depo işçisi Umut Baran Yapıcı:



“Geçinemiyoruz, çoluğumuza çocuğumuza bez, mama alamıyoruz. Bugün meydanlarda direnip gözaltına alınıyorsak yine de buraya geliyorsak haklı olduğumuza inandığımızdan. Bizi çaresiz ve aç bıraktılar. Tek talebimiz insanca yaşamak onlar layık görmüyorlar. Belgelerle rakamlarla hayatımızı tahlil ediyorlar. Verdikleri para sadece kiraya gidiyor. Bize verdikleri para artık başımızı sokacak yeri karşılamıyor. İnsanlar ahır gibi yerlerde kalmaya başladı.”

Migros işçisi 60 yaşındaki Ayşe hanım Özilhan’a seslendi:



“Sayın Özilhan oturduğum binayı bir görsen merdivenleri ayrılmış durumda. Sen bu şekilde yaşayabilir misin? Bu kadar zenginliği nereye götüreceksin? Hepimiz aynı mezara gireceğiz. Yüzde 10’unu dağıtmak bu kadar mı zor? Hoşuna mı gidiyor burada böyle bağırmamız. O yastığa sen başını nasıl koyuyorsun? Kendi çocuğuna nasıl anlatıyorsun? Bu insanlar aç sefalet içinde yaşıyor. Hayatta insanı onuru şerefi gururu ayakta tutar. Verdiğin ücretle geçinemiyorum arkadaşım. Ben sokağa durduk yere çıkmadım bunu sen yarattın. Sonuçlarına da katlanacaksın ya da aldığının birazını dağıtacaksın.”

“Migros’ta satılan 15’li yumurtaya yüzde 100 işçi maaşlarına yüzde 28 zam geldi” vurgusu yapan işçiler taleplerini tekrarladı. Depo işçileri maaşlara yüzde 50 zam yapılmasını, işçilerin iş kolu değiştirilmeksizin Migros kadrosuna alınmasını, ücretlerden kesilen vergilerin patron tarafından ödenmesini, banka promosyonlarının kesintisiz ödenmesini ve işten çıkarılanların işe iadesini talep ediyor.

Depo işçileri, “işçiler burada Özilhan nerede” “işçiler açken patronlara huzur yok” “aileyiz dediler hakkımızı yediler” “Migros’a boykot iyi gelecek” sloganları attı.

Tuncay Özilhan ile görüşme talep eden işçiler emniyet ile müzakere etti.



DGD-Sen Başkanı Neslihan Acar işçilerin patrondan yanıt gelmeden villa önünden ayrılmayacağını söyledi. Acar, “Emniyet gözaltı yapacağını söylüyor. Bugün alırsalar cuma günü yine buradayız. İlk kez gelmiyoruz prosedürü biliyoruz. O davaların hepsinden beraat ediyoruz” dedi.



Acar sözlerine şu şekilde devam etti:





"Biz burada evde görüşmek gibi bir talebimiz elbette var. Yani alsın hepimiz gireriz bir çayını içeriz Tuncay Bey. Anadolu Grubu Migros doğrudan bu sorunun muhattabıdır. Bu taleplerin muhattabıdır. Bu eylemlerin muhattabıdır. O anlamıyla sendika yöneticilerimiz ve avukatımız bekliyor. Kendileri bir görüşme talebini ilettik.



O görüşme talebine Telefonla dönüp, eğer biz bu görüşmeyi kabul ediyoruz, gelin görüşelim, talepleri müzakere etsin dediği an biz buradan çıkarız, gideriz defonun önüne, görüşme sonucunu bekleriz. Ama eğer bize geçen yaptıkları gibi 14 gündür yapmaya devam ettikleri gibi bir sessizlik, bir cevapsızlık ürettiklerinde biz buradan ayrılmayacağız. Emniyet gözaltı yapacağını söylüyor. Biz prosedürü biliyoruz. Biz buraya ilk defa gelmiyoruz.

Her defasında Çeşitli yargılamalardan beraat ediyoruz. Buna daire emniyetinde kaygısı yok. Biliyor, alacak, götürecek ve bir problem yok. Gözaltı yapacağım diyor. Eğer diyor buradan kalkmazsanız makul süre içerisinde. O yüzden buradayız, beklemeye devam ediyoruz biz. Bu sorun çözülene kadar bu makul, bu dünyanın en normal talepleri karşılanana kadar bir yere gitmeyeceğiz. Bugün alırsak cuma günü tekrar buradayız biz.

Tekrar alınırsak pazar günü buradayız. Pazartesi buradayız, salı buradayız. Bu mesele burada çözülecek. Rahatsız oluyorlarsa çözecekler."



Migros işçisi Ramazan Arpacı tüm işçilere “yüzde 28 zammı kabul etmeyin çağrısı yaptı. Yurttaşlara ise “Migros’u boykot edin” dedi.

BAŞARAN AKSU: KARLARINIZ UÇUYOR, MİLLET YERİN DİBİNE GİRİYOR

Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ise şöyle konuştu:

"Efendim ben verirsem A 101 de ister, ŞOK da ister... Ee verin, karlarınız uçmuş, uçuyor. Millet yerin dibine giriyor, siz yukarıya doğru biz dibe doğru. Böyle bir yarış var. Bunun adı halk tabiri ile terbiyesizlik. Şu an böyle bir davranış işçileri aşağılamak, işçileri karınca gibi gören bir yaklaşım var karşımızda. Şatafat içinde, lüks içinde boğuluyorlar. Parayı nereye harcayacaklarını bilmiyorlar. Etrafında bir sürü adam besliyorlar yüksek maaşlarla, basını manipüle ediyorlar. Medya onların. Onlar da ucuz iş gücü çalıştırıyor, medya patronları."

İŞÇİLER AYRILMAMA KARARI ALDI: POLİSTEN MÜDAHALE UYARISI

İşçiler patron müzakereyi kabul edene kadar villa önünden ayrılmama kararı aldı.

Polis ekipleri 3 kez Migros depo işçilerinin eyleminin Beykoz Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını anons etti.

İşçiler dağılmazsa polisin müdahale edeceği bildirildi.

İŞÇİLER GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Migros depo işçileri ablukaya alındı, basın dışarı çıkarıldı.

Olay yerinde çok sayıda işçi ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Başaran Aksu ve Neslihan Acar'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Fotoğraflar: Vedat Arık