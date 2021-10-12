Son dakika... Moderna'dan 18-64 yaş arasında hatırlatma dozu için acil kullanım izni başvurusu

12 Ekim 2021 Salı, 16:06

Moderna, Covid-19 aşısında hatırlatma dozunun hastalık geçmişi bulunan ve risk altındaki 18-64 yaş arasında kullanılması ABD'de acil kullanım iznine başvurduğunu açıkladı.

Verilerin ikinci dozdan 6 ay sonra uygulanan hatırlatma dozlarının antikor seviyesi ve vaka sayısını azaltma açısından yararını desteklediğini ifade eden Moderna, takviye dozunu tartışmak üzere FDA'nın dış uzman danışmanlarının Perşembe günü yapacağı toplantı öncesinde bilgilendirme yayınladı.

AŞIYI DURDURMUŞLARDI

İskandinav ülkelerinden gelen verileri inceleyen Ulusal Epidemiyoloji Komitesi, Moderna aşısı kullananlarda kalp kası iltihabında artış gözlemledi.

Bu tespit üzerine alınan durdurma kararı Cuma günü Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinde duyuruldu.