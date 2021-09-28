EMA'dan Moderna kararı: İncelemeye alındığını duyurdu
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna firmasının yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının üçüncü dozunun uygulanması için yaptığı başvuruyu incelemeye başladı.
EMA'dan yapılan açıklamada, Moderna'nın Covid-19'a karşı mRNA teknolojisiyle geliştirdiği aşının 12 yaşından büyüklere "hatırlatma dozu" olarak üçüncü kez uygulanması konusunda başvuru yaptığı, başvurunun incelemeye alındığı bildirildi.
"Spikevax" adlı aşının hatırlatma dozunun ikinci dozdan en az 6 ay sonra uygulanması öngörülüyor. Hatırlatma dozu, bağışıklık sistemindeki korumanın azalmasına karşılık yapılabiliyor.
EMA, daha öhce de Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen "Comirnaty" adlı aşının üçüncü dozunun kullanımıyla ilgili değerlendirmeye başladığını açıklamıştı. Değerlendirme sonucunun ekim başında duyurulabileceği belirtiliyor.
KANITLARIN SAĞLANMASINI İSTİYOR
EMA yetkilileri, takviye olarak uygulanacak üçüncü doz ihtiyacının genel nüfusta şu an için acil bir gereklilik olmadığını değerlendiriyor ancak gerek duyulması halinde ek dozların kullanımında sakınca bulunmadığına dair kanıtların sağlanmasını istiyor.
EMA, Moderna'nın Kovid-19 aşısına Ocak 2021'de onay vermişti. Aşı şu anda AB ülkelerinde 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılıyor.
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