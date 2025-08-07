Son Dakika... MSB'den 12 askerin şehit olmasına ilişkin açıklama: 'Zafiyet, kasıt, eksiklik yok!'

6 Temmuz’da Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak için Irak’ın Pençe-Kilit harekât bölgesinde yapılan arama-tarama çalışmasında askerler bir mağaraya girmiş, metan gazı, karbonmonoksit, ve hidrojen sülfür gazları nüfuzu nedeniyle 12 asker şehit olmuştu.

Olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan idari tahkikat tamamlandı. Olayın istisnai bir şekilde geliştiği, ihmal, kasıt veya zafiyet olmadığı ifade edildi.

‘GAZ ÖLÇÜMÜNE İHTİYAÇ DUYULMADI’

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Pençe serisi harekâtların başladığı 2019 yılından, olayın yaşandığı 6 Temmuz 2025 tarihine kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 3 bin 764 mağaranın arama-tarama ve imhasının gerçekleştirildiği, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği, olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765’inci mağara olduğu” kaydedildi. Söz konusu mağaraya yönelik 1-5 Temmuz tarihlerindeki keşif faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz tarihinde de keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği ve olumsuz bir durum oluşmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı kaydedildi.

'ZAFİYET, KASIT, EKSİKLİK YOK'

Bakanlık olayın ardından yapılan kurtarma çalışmalarının usulüne uygun bir şekilde ilerlediğini belirterek, “Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde, olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır” sözleri kullanıldı.