Son Dakika... MSB'den 'Türk bayrağı' açıklaması: 'Organize bir provokasyon, failleri tespit edildi'

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Terörle mücadeleye ilişkin son bir haftada 3 PKK'li teröristin teslim olduğunu bildiren Aktürk, “Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca son bir haftada imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 93'ü (450 km) başarıyla imha edilmiş, böylece Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 (Tel Rıfat: 302 / Münbiç 450) kilometre olmuştur” ifadelerini kullandı.

"124 ŞAHIS YAKALANDI"

Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin, "Zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam eden, tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise hafta boyunca, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 124 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 346 olmuş, engellenen bin 976 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 3 bin 528'e ulaşmıştır" bilgilerini paylaştı.

Zeki Aktürk, Zeytin Dalı Harekatı’nın sekizinci yıl dönümünde şehitleri ile 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak anılan katliamda şehit edilenleri andı.

NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen ve 1 Ekim 2025'te başladığı görevini İtalya'ya devreden Türk birliğinin geri intikalinin 18 Ocak'ta tamamlandığını kaydeden Aktürk, "Ülkemiz tarafından dört kez, İtalya ve Çokuluslu Tabur tarafından üç kez dönüşümlü olarak icra edilen görev kapsamında, görev kuvvetlerinin harekât alanında görevlendirilmesi uygulaması sona ermiştir. Taburumuz bir sonraki görevini Kosova'ya gitmeden ülkemizde, görevi devralan İtalyan Taburu ise yedi günlük hazırlık süresinde ülkesinde ihtiyat birliği olarak bekleyecektir" dedi.

BM Libya Destek Misyonu bünyesinde teşkil edilen Sınır Güvenliği Müşterek Teknik Koordinasyon Ekibi'nin 26-31 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Aktürk, "Ziyaret kapsamında; Bakanlığımız başta olmak üzere diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sınır güvenliği, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele konularında tecrübe aktarımı yapılması, sınır güvenliği fiziki emniyet sistemleri konusunda yetkin savunma sanayi firmalarının gezilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

"GAZZE PLANI'NIN İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLMESİ MEMNUNİYET VERİCİ"

Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gazze Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesi, Gazze Şeridi'nin idaresini üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulması, Barış Kurulu ve organlarının tesisine yönelik çabaların sürdürülmesi memnuniyet vericidir. Bununla birlikte, Gazze'de kalıcı barışın tesisi ve bölgede istikrarın temini için İsrail’in tüm bu çabalara ve anlaşmalara uygun hareket etmesi, ateşkes ihlallerinden vazgeçmesi, insani yardımları sekteye uğratmaması ve uluslararası toplumun ise bunun takipçisi olması gerekliliği önemini korumaktadır."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul ettiğini belirten Aktürk, Güler'in 19 Ocak'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldığını kaydetti. Aktürk, "19 Ocak'ta, Özbekistan Savunma Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız, mevkidaşı ile birlikte heyetler arası görüşmelere başkanlık etmiş, 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' ve '2026 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı'nı imzalamıştır. 20 Ocak'ta, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı'na katılan Sayın Bakanımız, aynı gün ABD Savaş Bakanı ile ikili ilişkiler ve Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" bilgilerini paylaştı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 21-22 Ocak'ta Belçika'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığını bildiren Aktürk, "Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız; 18-19 Ocak'ta, Typhoon uçağı tedariki kapsamında, İngiltere ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanları ile Katar'da üçlü görüşme gerçekleştirmiştir" dedi.

"KALICI İSTİKRARIN SAĞLANMASI AÇISINDAN KRİTİK ÖNEMDE"

MSB, Suriye'deki son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Suriye Hükümeti, Halep'ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir. Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda, SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir. Ülkemiz, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir."

"İDARİ TAHKİKAT DERHAL BAŞLATILDI"

Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağının indirilmesine ilişkin de MSB, "Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU DEVAM ETMEKTE"

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun Katar ziyaretine ilişkin MSB açıklamasında, "18-19 Ocak 2026 tarihlerinde, Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı'nın da katılımı ile üçlü toplantı icra edilmiştir. Toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımlar ele alınmış, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir" denildi.

"UYGUN KOŞULLARIN OLUŞMASI DURUMUNDA GEREKEN YAPILACAK"

MSB, Süleyman Şah Türbesi'nin durumuna ilişkin, "Suriye'de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Suriye'deki IŞİD hapishanelerindeki son durumla ilgili Bakanlık açıklamasında, "DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik Suriye makamlarının ülkemizden resmi bir talebi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.