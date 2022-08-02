Son Dakika: MSB duyurdu; Ukrayna'dan hareket eden Razoni gemisi 21.00'da İstanbul Boğazı'nda olacak
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin bu akşam İstanbul Boğazı'ndan giriş yapacağını duyurdu.
MSB tarafından Ukrayna'dan gelen kuru yük gemisine ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
- Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır.
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