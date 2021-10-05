Son dakika... Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Datça'nın Ege Denizi açıklarında saat 10.54'te 4.1 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
05 Ekim 2021 Salı, 11:06
Son dakika... Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Datça'nın Ege Denizi açıklarında saat 10.54'te 4.1 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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