Son dakika... Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Datça'nın Ege Denizi açıklarında saat 10.54'te 4.1 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Datça'nın Ege Denizi açıklarında saat 10.54'te 4.1 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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