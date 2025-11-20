Son dakika... Öğretim görevlisi Eda Saraç hakkında tahliye kararı

“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklanan akademisyen Eda Saraç hakkında tahliye kararı verildi. Saraç’ın akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması bekleniyor.
Akademisyen Eda Saraç, 25 Ekim günü tiyatro izlemek için gittiği Harbiye’de ters kelepçe ile gözaltına alındı ve 26 Ekim günü “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.
27 Ekim 2025’te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemede savcılık talebi kabul edilerek Saraç’ın tutuklanmasına karar verildi.
Yaklaşık 1 aydır Silivri’de tutuklu bulunan Saraç hakkında bugün yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile hakkında tahliye kararı verildi.
Saraç’ın akşam saatlerinde, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması bekleniyor.
“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”
Tahliye kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan avukatı Atahan Öztürk, “Eda Saraç; özgürlüğüne, ailesine, sosyal hayatına, öğrencilerine kısacası hayatına kavuşabiliyor. Süreçteki haksızlıklara karşı mücadelemize devam edeceğiz. Haksız, hukuksuz, kanuna aykırı tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı durmaya devam edeceğiz. Umudumuz tüm hukuka aykırı kararların son bulmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.