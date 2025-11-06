Son Dakika... Özgür Özel'den gazetecilere operasyona tepki: 'Korkağa karşı cesur olan kazanır'

Gazetecilere İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak polis eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş hakkında da ifadelerinin alınması talimatı verildiği bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de "Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite" paneline katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bu sabah kalktık, gazeteci arkadaşlarımız, dünya kadar gazeteci yine gözaltına alınmış. Her sabah bir korkuya gark etmeye çalışıyorlar. Ama taktik bu" dedi.

Özel, şunları ifade etti: "Umudu örgütleyemeyenler, sevgiyi büyütemeyenler; korkuyu örgütlemeyi, tehdidi büyütmeyi kendilerine yol seçmişler. Böyle kalabileceklerini düşünüyorlar iktidarda. Karanlığın panzehiri yanan bir tek ışıktır. Günün en karanlık zamanı, sabahın en yakın olduğu zamandır. Hiçbir zaman sonunda kötüler kazanmaz. Kötüler kaybeder, iyiler kazanır. Gece kazanmaz, güneş doğar, gündüz kazanır. Hurafe yerine bilim kazanır, tembele karşı çalışkan kazanır. Korkağa karşı cesur olan kazanır."

"YÖK'Ü YOK EDECEĞİZ"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce söyledim. Herkes gelirken ‘YÖK’ü kaldıracağız’ dedi kimse kaldırmadı. O yüzden biz YÖK’ü kaldıracağız demiyoruz. YÖK’ü kaldıracağız dersek, yalan kaldıramayız. Biz YÖK’ü yok etmeye geliyoruz arkadaşlar. YÖK’ü yok edeceğiz"

“Erdoğan'dan önce üniversite bursu 1,5 çeyrek altın ediyordu. CHP iktidarında üniversite bursu önce 1 çeyrek altın yani 11.500 TL'ye çıkacak. Sonra 1,5 çeyrek altına çıkacak.”

"ANAHTARLARINI BİZ TESLİM EDERİZ"

"Programımıza kiralık sosyal konutu yazdık, apar topar kiralık sosyal konut projesi getirdiler. Nasılsa 1 yıl sonra gelip temelini biz atacaktık, bunlar bir takım eksikliklerine rağmen kiralık konutların adımlarını atsınlar, anahtarlarını biz teslim ederiz."